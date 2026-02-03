पाच महापालिकांचे महापौर अखेर ठरले!
चार ठिकाणी महिला विराजमान
मुंबई, ता. ३ ः महामुंबईतील विविध महापालिकांमध्ये आज महापौरांची निवड करण्यात आली. अनेक दिवस सुरू असलेल्या महापौर कोण होणार, या चर्चेला त्यामुळे या पाच महापालिका क्षेत्रांत आता पूर्णविराम मिळाला आहे. पाचपैकी चार महापालिकांमध्ये महिला महापौर विराजमान झाल्या आहेत. ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, मिरा-भाईंदर, वसई- विरार या पाच महापालिकांत महापौरपदासोबतच उपमहापौरपदांवरही निवड करण्यात आली. तीन ठिकाणी शिंदे गटाचे, एका ठिकाणी भाजपचा, तर एका ठिकाणी बविआचा महापौर झाला.
...
कोठे, कोण, कोणत्या पदावर?
ठाणे महापालिका
महापौर : शर्मिला पिंपळोलकर (शिवसेना शिंदे गट)
उपमहापौर : कृष्णा पाटील (भाजप)
...
कल्याण-डोंबिवली महापालिका
महापौर : ॲड. हर्षाली थविल-चौधरी (शिवसेना शिंदे गट)
उपमहापौर : राहुल दामले (भाजप)
...
उल्हासनगर महापालिका
महापौर : अश्विनी कमलेश निकम (शिवसेना शिंदे गट)
उपमहापौर : अमर लुंड (भाजप)
...
मिरा-भाईंदर महापालिका
महापौर : डिंपल मेहता (भाजप)
उपमहापौर : ध्रुवकिशोर पाटील (भाजप)
...
वसई-विरार महापालिका
महापौर : अजीव पाटील (बहुजन विकास आघाडी)
उपमहापौर : मार्शल लोपीस (बहुजन विकास आघाडी)
