कोट
महाराष्ट्र राज्याची आणि उपनगरीय प्रवाशांची ही उघड फसवणूक आहे. देशातील सर्वाधिक प्रवासी भार महाराष्ट्र उचलत असताना रेल्वे अर्थसंकल्पात केवळ तुटपुंजी वाढ देणे म्हणजे प्रवाशांच्या गरजांकडे जाणीवपूर्वक केलेली डोळेझाक आहे. लोकलमधील प्रचंड गर्दीमुळे दररोज प्रवाशांचे जीव जात असताना हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
- लता अरगडे, अध्यक्षा, उपनगरीय प्रवासी महासंघ
रेल्वे अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला आणखी निधी अपेक्षित होता. चिपळूण-कराड मार्गाला निधी न मिळाल्यामुळे भ्रमनिरास झाला आहे. कळवा-ऐरोली उन्नत मार्ग, कल्याण यार्ड रिमॉडेलिंग, कुर्ला- छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस पाचवी-सहावी मार्गिका यांसारखे दीर्घकाळ रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना करायला हव्यात.
- अक्षय मधुकर महापदी , सचिव, अखंड कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा समिती, महाराष्ट्र
