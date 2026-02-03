तरुणाची विष प्राशन करून आत्महत्या
कौटुंबिक वादातून तरुणाची आत्महत्या
पनवेल, ता. ३ : नवीन पनवेल सेक्टर सातमधील कोस्मो को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या एका ३५ वर्षीय तरुणाने कौटुंबिक वादाला कंटाळून विष प्राशन करून आपली जीवनयात्रा संपवल्याचे उघडकीस आले आहे. सौरभ राजू मिश्रा असे या तरुणाचे नाव असून, त्याने राहत्या घरात ‘सेल्फोस’ नावाची विषारी पावडर घेतल्याचे समोर आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरभ हा एका खासगी कंपनीत कामाला होता. २०२२ मध्ये त्याचा विवाह झाला होता; मात्र लग्नाच्या अवघ्या काही महिन्यांतच पती-पत्नीमध्ये वादाची ठिणगी पडली. हा वाद इतका विकोपाला गेला, की प्रकरण थेट कोर्टात पोहोचले. तेव्हापासून सौरभ प्रचंड मानसिक तणावाखाली होता. सोमवारी (ता. २) त्याचे आई-वडील गावी गेलेले असताना, सौरभने विष प्राशन केले. सोमवारी सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास सौरभचे आई-वडील गावाहून परतले असता त्यांना सौरभ बेशुद्धावस्थेत आढळला. त्यांनी तातडीने त्याला पनवेल येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले; परंतु डॉक्टरांनी तपासणीअंती त्याला मृत घोषित केले. या आत्महत्येमागे आणखी काही कारणे आहेत का, याचा अधिक तपास पोलिस करीत आहेत.
