डहाणू तालुका क्रीडास्पर्धेत सरस
सलग चौथ्या वर्षी सन्मान चषकाचे मानकरी
कासा, ता.४ (बातमीदार)ः पालघर जिल्हा परिषदेमार्फत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठीच्या जिल्हास्तरीय क्रीडा स्पर्धांमध्ये डहाणू तालुक्याने विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये सरस कामगिरी करत सन्मान चषक पटकावला. सलग चौथ्या वर्षी हा मान मिळवण्याची किमया केली आहे.
पालघर जिल्हा परिषद मुख्यालयासह जिल्ह्यातील आठही तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी पालघरच्या सोनोपंत दांडेकर महाविद्यालयाच्या मैदानावर ही स्पर्धा घेण्यात आली. ३१ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या स्पर्धेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या स्पर्धेत खो-खो, कबड्डी, क्रिकेट, व्हॉलीबॉल, बॅडमिंटन, कॅरम, धावणे, रिले, गोळाफेक, थाळीफेक, संगीत खुर्ची, रांगोळी अशा विविध क्रीडा प्रकारांचा समावेश होता. स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ सोमवारी (ता.२) पार पडला. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिंदे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी इजाज शरीकमसलत, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी सचिन कवठे, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) व्यंकटराव हुंडेकर तसेच विभागप्रमुख व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते.
--------------------------------------
स्पर्धकांवर बक्षिसांचा वर्षाव
- मनोज रानडे यांनी स्पर्धा हसत-खेळत आणि शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडल्याबद्दल सर्व सहभागी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. अशा उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन केले. या स्पर्धेसाठी युनियन बँक ऑफ इंडियाने प्रायोजकत्व स्वीकारले आहे.
- सर्व विजेत्या खेळाडू व संघांना स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि पदक देऊन गौरवण्यात आले. उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या स्पर्धकांना प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे रोख बक्षीस देण्यात आले. आयोजन समिती सदस्य, पंच, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.