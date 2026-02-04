देवाच्या माळेचा बहाणा; कानसईत महिलेला ५० हजारांचा गंडा
देवाच्या माळेचा बहाणा; कानसईत महिलेला ५० हजारांचा गंडा

कानसईत महिलेला ५० हजारांचा गंडा
अंबरनाथ, ता. ४ (वार्ताहर) ः मंदिरात देवासाठी नोटांच्या माळा बनवायच्या आहेत, असे सांगत एका भामट्याने ५६ वर्षीय महिलेकडून तब्बल ५० हजार रुपये उकळल्याची घटना घडली. ही घटना कानसई परिसरात मंगळवारी (ता. ३) रात्री घडली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात अज्ञातांविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे.
सुरेखा धर्माधिकारी यांचे कानसई येथील स्थानक रस्त्यावर कटलरीचे दुकान आहे. मंगळवारी साडेआठच्या सुमारास एक अनोळखी व्यक्ती त्यांच्या दुकानात आला. सुरुवातीला मेहंदीचे कोन, नेलपॉलिश व ब्रेसलेट खरेदी करण्याच्या बहाण्याने त्याने संवाद साधत सुरेखा यांचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतर सुट्टे पैसे आहेत का? अशी विचारणा करून त्याने सुरेखा यांना पर्स उघडण्यास भाग पाडले.
पर्समधील रोकड पाहताच आरोपीने शिवमंदिरात देवासाठी ५०० रुपयांच्या नोटांच्या माळा अर्पण करायच्या आहेत. तुमच्याकडे असलेली रोकड द्या, पाच मिनिटांत सुट्टे पैसे आणतो, असे सांगून त्याने त्यांचा विश्वास अधिक दृढ केला. त्यावर विश्वास ठेवून सुरेखा यांनी ५०० रुपयांच्या १०० नोटा, असे एकूण ५० हजार रुपये त्याच्याकडे दिले. मात्र, आरोपी पैसे घेऊन पसार झाला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच सुरेखा यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली.
या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक रवींद्र भवारी करत आहेत. अनोळखी व्यक्तींच्या भूलथापांना बळी पडू नये, असे आवाहन पोलिसांनी नागरिकांना केले आहे.