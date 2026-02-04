लवकरच बदलापूर शहर वाहतूक कोंडीमुक्त
बदलापूर शहर वाहतूक लवकरच कोंडीमुक्त
वनवे, ‘नो एंट्री’ रस्त्यांची अंमलबजावणी; १५ दिवसांत प्रायोगिक अंमलबजावणी
बदलापूर, ता. ४ (बातमीदार)ः कुळगाव-बदलापूर शहरातील वाढती लोकसंख्या आणि वाहनांची संख्या लक्षात घेता निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सिग्नल यंत्रणेनंतर आता शहरातील काही प्रमुख रस्ते वनवे तर काही रस्ते ‘नो एंट्री’ करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आला आहे.
शुक्रवारी (ता. ३०) अंबरनाथ ट्राफिक युनिटचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक कांबळे, बदलापूर ट्राफिक युनिटचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन गवळी, कुळगाव-बदलापूर नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे अधिकारी टेंभेकर, तांत्रिक सल्लागार मंगेश हिंदुराव, ट्राफिक अंमलदार राणे व कारोटे यांच्यासह डॉ. मिलिंद धारवाडकर यांनी बदलापूर पूर्व व पश्चिम भागातील प्रस्तावित वनवे व ‘नो एंट्री’ रस्त्यांची संयुक्त पाहणी केली. त्यानंतर नगर परिषद कार्यालयात नगराध्यक्षा रुचिता घोरपडे व नगरसेवक राजेंद्र घोरपडे यांची भेट घेऊन या नव्या वाहतूक आराखड्याबाबत माहिती देण्यात आली. त्यास त्यांनी सकारात्मक मान्यता दिली. येत्या १५ दिवसांत ही व्यवस्था प्रायोगिक स्वरूपात राबवली जाणार असून, शहरातील वाहतूक सुरक्षित व सुरळीत करण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असे डॉ. धारवाडकर यांनी सांगत नागरिकांनी या नव्या वाहतूक व्यवस्थेचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.
या उपाययोजनेसाठी भाजपचे कोकण विभाग आयटी सेलचे संयोजक डॉ. मिलिंद धारवाडकर यांनी गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री, पोलिस आयुक्त व वाहतूक विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांतूनच काही दिवसांपूर्वी बदलापूर शहरात सिग्नल यंत्रणा कार्यान्वित झाली असून, आता वाहतूक अधिक सुरळीत करण्यासाठी पुढील टप्प्यातील उपाययोजना राबवण्यात येणार आहेत.
