मोदी सरकारविरोधात युवक काँग्रेसची निदर्शने
मोदी सरकारविरोधात
युवक काँग्रेसची निदर्शने
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : चीनप्रश्नी मोदी सरकारचा बेजबाबदारपणा आणि लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलू न दिल्याच्या निषेधार्थ मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा झीनत शबरीन यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई काँग्रेस कार्यालय राजीव गांधी भवन परिसरात तीव्र आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या विरोधातील घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रश्नांवर मोदी सरकार मौन बाळगत असून, सत्य दडपले जात आहे. गलवान प्रकरणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काय लपवत आहे, असा प्रश्न उपस्थित करून चीन प्रश्नावर मोदी सरकारने देशाला स्पष्ट उत्तर द्यावे तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक तत्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई युवक काँग्रेसच्या अध्यक्षा शबरीन यांनी केली आहे.
२०२०मधील चीन संघर्षासंदर्भात माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी केलेल्या गंभीर खुलाशांवर संसदेत बोलण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना रोखण्यात आल्याने देशात तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. लष्कराच्या स्पष्ट सूचनांनंतरही मोदी सरकारने वेळीच निर्णय न घेतल्यामुळे जवानांच्या मृत्यूची जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी. जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही, असा इशारा देऊन युवक काँग्रेसचा संघर्ष सुरूच राहील, असेही शबरीन यांनी म्हटले आहे. चीनप्रश्नी मोदी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे पुस्तक तत्काळ प्रसिद्ध करावे, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
