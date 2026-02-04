१२० सदनिकांच्या विक्रीसाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणी पुढे ढकलली
मुंबई, ता. ४ : म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या अखत्यारीतील विविध वसाहतींमधील १२० सदनिका ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असून, यासाठी म्हाडाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उद्या गुरुवार (ता. ५)पासून ऑनलाइन अर्ज नोंदणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार होती; मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘प्रथम येईल त्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर १२० सदनिका विक्री करण्यासाठी नोंदणी करण्याबाबत म्हाडाने आवाहन केले होते; परंतु तांत्रिक अडचणीमुळे सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका ही गुरुवारी उपलब्ध होणार नाही, तरी सविस्तर जाहिरात व माहिती पुस्तिका संकेतस्थळावर कधी उपलब्ध होईल, याबाबत म्हाडाचे अधिकृत संकेतस्थळ व प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे कळविण्यात येईल, असे म्हाडाने स्पष्ट केले आहे.
