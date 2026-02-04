विभागनिहाय विद्यार्थ्यांची घट
विभागनिहाय विद्यार्थ्यांची घट
विभाग सरकारी विनाअनुदानित
अमरावती १६९२७ ४७५५७
छ. सं.नगर १३४७१ १०१३०३
कोल्हापूर २४६८० १६४३९
लातूर १०९२२ ३७०८६
मुंबई ६१३३ १३४५५०
नागपूर १३४०२ ६२२५९
नाशिक १७१०६ ४०४३४
पुणे २५५६८ १४६५३४
एकूण १२८२०९ ५८६१६२
------
आधार, अपार नोंदणी टक्केवारी
विभाग आधार अपार
मुंबई ९३.४३ ८७.१७
नाशिक ९४.७० ८७.९३
छ.सं.नगर ९४.७३ ८८.०७
लातूर ९४.९३ ८७.४०
अमरावती ९५.४४ ८७.७२
पुणे ९५.६९ ८८.२९
नागपूर ९५.७६ ८८.०७
कोल्हापूर ९७.३० ९०.२०
एकूण ९५.०१ ८८.००
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.