क्रिकेटच्या वादातून तरुणाचा खून; दोघांना अटक
ठाणे : गावदेवी मैदानात क्रिकेटच्या किरकोळ वादातून झालेल्या भांडणात खारटन रोड येथील रोहित मोरे (२६) या तरुणाचा चाकूने वार करून खून झाल्याची घटना बुधवारी दुपारी घडली. या घटनेत अमित किर (२७) हा सफाई कामगार गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी नौपाडा पोलिसांनी रोहित पटनेशा (२४) आणि विष्णू चव्हाण (२४) या दोघांना अटक केली आहे. खारटन रोड परिसरातील गावदेवी मैदानात क्रिकेटच्या वादातून आरोपी पटनेशा व चव्हाण यांनी हरिश नावाच्या मुलाला मारहाण केली. ही बाब पाहून रोहित मोरे यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, त्यातून दोन्ही बाजूंमध्ये वाद वाढत हाणामारी झाली. या हाणामारीदरम्यान आरोपींनी रोहित मोरे व अमित किर यांच्यावर चाकूने वार केले. गंभीर जखमी अवस्थेत दोघांनाही ठाणे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले; मात्र, उपचारादरम्यान रोहित मोरे यांचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर नौपाडा पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक मंगेश भांगे यांच्या पथकाने तत्काळ कारवाई करत अवघ्या काही तासांत दोघांना अटक केली. पुढील तपास सुरू आहे.
