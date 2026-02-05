महालक्ष्मी एक्सप्रेसमध्ये टॉयलेट पॅनलमध्ये अडकलेल्या मुलाची सुरक्षित सुटका
शौचकूपात पाय अडकलेल्या मुलाची सुरक्षित सुटका
मुंबई-कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमधील घटना
कर्जत, ता. ५ (बातमीदार) : मुंबई-कोल्हापूर महालक्ष्मी एक्स्प्रेसमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका चारवर्षीय चिमुकल्याचा पाय रेल्वे डब्यातील शौचकूपात अडकल्याची घटना घडली; मात्र रेल्वे प्रशासन, जीआरपी आणि आरपीएफ जवानांच्या मदतीने या मुलाची सुखरूप सुटका करण्यात आली. ही घटना राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
महालक्ष्मी एक्स्प्रेस बुधावारी (ता. ४) रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास कर्जत रेल्वे स्थानकात आली. या वेळी एस-२ डब्यातील चार वर्षांच्या मुलाचा पाय शौचकूपातील पॅनेलमध्ये अडकल्याची माहिती मिळताच कर्जत रेल्वे स्थानकावरील कर्मचारी, जीआरपी आणि आरपीएफ जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर लोणावळा रेल्वे स्थानकात पोहोचल्यावर तेथील रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी कटरच्या मदतीने शौचकूपाचे पॅनेल कापले आणि मुलाचा पाय सुरक्षितरीत्या बाहेर काढला. तसेच त्या चिमुकल्यास पुढील उपचारासाठी लोणावळा येथील रुग्णालयात पाठवण्यात आले. महालक्ष्मी एक्स्प्रेसला या घटनेमुळे सुमारे एक तास ४५ मिनिटांचा विलंब झाला. या घटनेमुळे रेल्वेतील सुरक्षा व सजगतेचे पुन्हा एकदा दर्शन घडले आहे.
