काँग्रेसकडून नवनिर्वाचित नगरसेविकांचा सत्कार
काँग्रेस नगरसेविकांचा टिळक भवनात सत्कार
डोंबिवली, ता. ५ : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या नवनिर्वाचित काँग्रेस नगरसेविकांचा मुंबईतील ‘टिळक भवन’ या प्रदेश काँग्रेस कार्यालयात नुकताच गौरव करण्यात आला. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष व प्रभारी राजन भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा सत्कार सोहळा पार पडला. नवनिर्वाचित नगरसेविका कांचन योगेश कुळकर्णी आणि समीना सलीम शेख यांचा प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वतीने शाल व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. या वेळी आगामी काळात महापालिकेत जनहिताचे प्रश्न आक्रमकपणे मांडण्याचे आवाहन नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींना करण्यात आले.
सत्कार समारंभानंतर एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत सर्व उपस्थितांच्या सहमतीने एक महत्त्वपूर्ण ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतील काँग्रेस पक्षाच्या सर्व पदांवरील नेमणुकांचे सर्वाधिकार प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांना देण्यात आले आहेत. या सोहळ्याप्रसंगी प्रदेश सरचिटणीस ॲड. नवीन सिंग, सरचिटणीस ब्रिज दत्त, जिल्हाध्यक्ष राजाभाऊ पातकर, सचिन सुरेंद्र आढाव, वर्षा शिखरे, राजेश तिवारी, सलीम शेख, योगेश कुळकर्णी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
