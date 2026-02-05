पंचायत समिती निवडणुकी साठी कार्यकर्त्यांनी सतर्क राहावे- कपिल पाटील
निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्यांनी सतर्क राहावे ः कपिल पाटील
भिवंडी, ता. ४ (वार्ताहर) ः ठाणे जिल्हा परिषद निवडणूक लांबणीवर पडली असली तरी कार्यकर्त्यांनी सतर्क राहून आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी सतर्क रहावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना केले आहे. लोनाड आणि पडघा जिल्हा परिषद गटातील कार्यकर्त्यांशी पाटील यांनी बुधवारी (ता. ४) संवाद साधला.
युती होवो अथवा न होवो भाजप कार्यकर्त्यांनी आपले उमेदवार निवडून आणण्यासाठी जोमाने कामाला लागा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे व्यवस्थापन कार्यकर्त्यांनी लवकरात लवकर करून जनतेच्या सेवेसाठी कामाला लागावे, असाही सल्ला पाटील यांनी यावेळी दिला.
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व तालुक्यातील ५६ ग्रामपंचायतची मुदत मंगळवारी (ता. १०) संपत असल्याने या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बसणार आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून कार्यकर्त्यांनी सतत कार्यरत राहणे गरजेचे असल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. शासनाने ठाणे जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात, अशी मागणी देखील पाटील यांनी यावेळी केली. यावेळी भाजपा मंडळाध्यक्ष श्रीकांत गायकर, दयानंद पाटील, दत्तात्रय पाटोळे यांसह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी उपस्थित होते.
