मुंबई
मालवणीतील गटाराचे झाकण दुरुस्त
मालाड, ता. ५ (बातमीदार) : मालवणीत गटाराचे लोखंडी झाकण निखळल्याने अपघाताची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. याबाबत ‘सकाळ’च्या १ फेब्रुवारीच्या अंकात बातमी प्रसिद्ध होताच पालिका पी उत्तर विभागाला जाग आली आणि गटाराचे झाकण दुरुस्त करण्यात आले.
मालवणी परिसरातील गावदेवी रस्त्यावर असलेल्या एका गटारामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत होते. ज्युलियस वाडी, गेट क्रमांक सहाजवळील या गटाराचे लोखंडी झाकण निखळल्याने वाहनचालकांसाठी धोका निर्माण झाला होता; मात्र याबाबत ‘सकाळ’मध्ये बातमी प्रसिद्ध होताच पालिकेने गटाराचे झाकण दुरुस्त केले.
