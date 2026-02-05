अंबरनाथमध्ये ''अजित दादां''ना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली !
अंबरनाथमध्ये अजित दादांना सर्वपक्षीय श्रद्धांजली
अंबरनाथ, ता. ५ (वार्ताहर) ः बारामती येथील दुर्दैवी विमान अपघातात निधन झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना बुधवारी (ता. ४) अंबरनाथमध्ये सर्वपक्षीय श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने अंबरनाथ पूर्वेकडील रोटरी क्लब येथे या शोकसभेचे आयोजन केले होते. यावेळी विविध राजकीय पक्षांचे नेते आणि सामाजिक क्षेत्रातील मान्यवरांनी उपस्थित राहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या.
श्रद्धांजली सभेला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ठाणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष किसनराव तारमाळे, उपनगराध्यक्ष तथा शहराध्यक्ष सदाशिव पाटील, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, जयहिंद बँकेचे अध्यक्ष विलास देसाई, राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका पूनम शेलार, शिवसेना नगरसेवक सुभाष साळुंके, कमलाकर सूर्यवंशी, माजी नगरसेवक पुरुषोत्तम उगले, ॲड. निखिल वाळेकर आणि युवा नेते सुजीत शेलार आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना मान्यवरांनी अजित दादांच्या कार्याचा गौरव केला. दादांसारखा कर्मठ, कार्यकुशल आणि सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांची जाण असलेला नेता अचानक सोडून गेल्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात कधीही भरून न निघणारी पोकळी निर्माण झाली आहे, अशा शब्दांत नेत्यांनी आपल्या आठवणींना उजाळा दिला. प्रशासनावर असलेली त्यांची पकड आणि जनसामान्यांशी असलेली नाळ हीच त्यांची खरी ओळख होती, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
