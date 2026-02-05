अमलीपदार्थ तस्करांवर प्रहार
अमली पदार्थ तस्करांवर प्रहार
वसई-विरारमध्ये पोलिसांकडून टोळ्यांची धरपकड
प्रसाद जोशी ः सकाळ वृत्तसेवा
वसई, ता. ५ ः वसई-विरार महापालिका हद्दीतील नालासोपारा शहर अमली पदार्थ विक्रीचे केंद्र बनत आहे. शहरातील विविध भागांतील तरुण पिढीला येथील तस्करांनी लक्ष्य केले असल्याने अशा टोळ्यांच्या सूत्रधारांवरच पोलिसांकडून प्रहार केला जात आहे.
केंद्र, राज्य सरकारने ड्रग्जविरोधात पावले उचलली आहेत. मिरा-भाईंदर, वसई-विरार पोलिस आयुक्तालय क्षेत्रात आयुक्त नितेश कौशिक यांनी धडक कारवाईचे मिशन हाती घेतले आहे. राजस्थान, हैद्राबाद अशा परराज्यांपर्यंत थेट कारवाई करण्यात आली आहे. एकीकडे ड्रग्ज तस्करीवर आळा घालण्यासाठी धाडसत्र सुरू आहे. तर दुसरीकडे कोम्बिंग ऑपरेशनमधून अमली पदार्थ विक्रीचे रॅकेट उद्ध्वस्त केले जात आहे. नालासोपारा येथे पोलिसांनी केलेली कारवाई त्याचाच भाग असल्याचे समोर आले आहे.
--------------------
तस्करांची ठिकाणे लक्ष्य
- वसई-विरार, मिरा-भाईंदर क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात तस्करीचे जाळे विस्तारण्याचा प्रयत्न तस्करांचा आहे. त्यामुळे तरुण पिढी आहारी जाऊ नये, म्हणून पोलिसांकडून नजर ठेवली जात आहे. तस्करी व सेवन रोखण्यासाठी करडी नजर ठेवण्यात येत आहे.
- अमली पदार्थ शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत घातक आहे. याचे सेवन गुन्हेगारीकडे प्रवृत्त करत असते. त्यामुळे समाजव्यवस्थेवर याचा परिणाम होत असल्याने पोलिसांकडून तस्करांच्या ठिकाणांना लक्ष्य केले जात आहे.
-------------
पोलिसांच्या कारवाईचा आढावा
सेवन - ९९१
ताब्यात घेतलेला मुद्देमाल - १८७
अटक आरोपी - ४०८
गुन्हे - १,१७८
उघड - १,१७७
जप्त मुद्देमाल - १०६ करोड ६१ लाख १४ हजार ७७४
----------------------------
राजस्थान, हैद्राबादपर्यंत पाळेमुळे
वसई-विरार, मिरा-भाईंदर पोलिसांनी वर्षभर केलेल्या कारवाईत आरोपींकडून राजस्थान आणि हैद्राबाद कनेक्शन सापडले होते. गांजा, एमडी, कोकेन, ब्राऊन शुगर, चरस आदींची तस्करी करण्यात येत असल्याचे समोर आले. तसेच विविध पोलिस ठाण्यांत शेकडो गुन्हे दाखल झाले आहेत.
-----------
१५२ ठिकाणी जनजागृती
वसई-विरार, मिरा-भाईंदर पोलिस आयुक्तालयातील शाळा, महाविद्यालये तसेच सामाजिक संस्था परिसरात वर्षभरात १५२ ठिकाणी अमली पदार्थ सेवन किती घातक आहे, याबाबत जनजागृती मोहीम पोलिसांनी राबवली आहे.
------------
तरुण पिढी व्यसनाच्या आहारी जाऊ नये, याकरिता विविध उपक्रमांतून अमली पदार्थविरोधी पथक जनजागृती करीत आहे. या मोहिमेत नागरिकांनीदेखील पोलिसांना सहकार्य करावे, तसेच नवीन पिढीचे भविष्य उज्ज्वल करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे.
- समीर शेख, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, अमली पदार्थविरोधी पथक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.