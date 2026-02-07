गावठाणातील इमारतींमध्ये अस्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर
गावठाणातील इमारतींमध्ये अस्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर
कचरा व्यवस्थापनासाठी योग्य नियोजनाची नागरिकांची मागणी
नेरूळ, ता. ७ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील शिरवणे व जुईपाडा या गाव-गावठाण परिसरात अनेक ठिकाणी अजूनही मोठ्या प्रमाणात कचरा साठलेला असल्याचे चित्र आहे. पालिकेची कचरा संकलन यंत्रणा प्रामुख्याने मुख्य रस्त्यांपुरती मर्यादित असून अंतर्गत रस्त्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने नागरिकांना अस्वच्छतेचा सामना करावा लागत आहे. याबाबत संतोष सुतार यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्याकडे लेखी मागणी केली आहे.
अनेक इमारतींमध्ये कचरा गोळा करण्यासाठी डबेच उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना कचरा एका ठिकाणी साठवून ठेवावा लागत आहे. त्यामुळे इमारतींच्या मध्यभागी कचऱ्याचे ढीग साचून दुर्गंधी पसरली असून साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढले आहे.
कारवाईची गरज
पालिकेने गावठाण परिसरात प्रत्यक्ष पाहणी करून कचरा संकलनाचे योग्य नियोजन करावे. नियम मोडणाऱ्यांना नोटीस द्यावी, तर सुका-ओला कचरा वर्गीकरण करणाऱ्या प्रत्येक इमारतीला कचरा डबे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी ठाम मागणी संतोष सुतार यांनी केली आहे.
