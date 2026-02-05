उलव्यात नुसी सिफेरर भवन प्रकल्पाचे भूमिपूजन
उलव्यात नुसी सीफेअर्स भवन प्रकल्पाचे भूमिपूजन
नाविक व कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाची पायाभरणी
उलवे, ता. ५ (बातमीदार) : नॅशनल युनियन ऑफ सीफेअर्स ऑफ इंडिया (नुसी) यांच्या वतीने नाविक व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कल्याणासाठी प्रस्तावित नुसी सीफेअर्स भवन व वसतिगृह प्रकल्पाचे भूमिपूजन नुकतेच उलवे, नवी मुंबई येथे उत्साहात पार पडले. या प्रकल्पामुळे नाविकांसाठी सुरक्षित, परवडणारी व आरामदायी निवास व्यवस्था उपलब्ध होणार असून स्वतंत्र वसतिगृहासह कल्याण केंद्र उभारण्यात येणार आहे.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, अटल सेतू द्रुतगती मार्ग व जवळच्या रेल्वे स्थानकाशी उत्तम जोडणी असलेल्या ठिकाणी हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. त्यामुळे प्रवास, विश्रांती व कामाच्या दरम्यानच्या संक्रमण काळात नाविकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या समारंभाचे उद्घाटन इंटरनॅशनल ट्रान्स्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशनचे महासचिव स्टीफन कॉटन यांच्या हस्ते झाले. या वेळी आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे प्रतिनिधी व सागरी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
आंतरराष्ट्रीय पाठबळातून सामाजिक सुरक्षा बळकट
या प्रकल्पाला मिळालेला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा भारतातील नाविकांसाठी दीर्घकालीन व शाश्वत कल्याणकारी सुविधा उभारण्याच्या नुसीच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक असल्याचे ‘नुसी’चे महासचिव- खजिनदार मिलिंद कांदळगावकर यांनी सांगितले.
