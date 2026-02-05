जिल्ह्यात १२ महिन्यात ४२ कर्करोगाचे रुग्ण
जिल्ह्यात १२ महिन्यांत ४२ कर्करोगाचे रुग्ण
- सर्वाधिक रुग्ण मुख कर्करोगाचे
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : ठाणे जिल्ह्यात कर्करोगाविषयीची भीती दूर करून सकारात्मक दृष्टिकोन, वेळेवर निदान आणि योग्य उपचार मिळावे, यासाठी जिल्हा आरोग्य विभाग सरसावला आहे. त्यानुसार मागील वर्षभरात जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या तपासणी मोहिमेंतर्गत ४२ कर्करोगाचे रुग्ण आढळून आले. यामध्ये सर्वाधिक रुग्ण हे मुख कर्करोगाचे असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
कर्करोगाबाबत जनजागृती वाढवणे, प्रतिबंधात्मक उपायांवर भर देणे तसेच वेळेवर निदान व उपचारांचे महत्त्व समाजापर्यंत पोहोचवणे यासाठी दरवर्षी ४ फेब्रुवारी हा दिवस जगभरात जागतिक कर्करोगदिन म्हणून पाळला जातो. सध्याच्या काळात कर्करोग हा गंभीर आरोग्याचा प्रश्न बनत असून, योग्य माहिती, आरोग्यदायी जीवनशैली आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी यांच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे कर्करोग टाळता येऊ शकतात किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यात ओळखून यशस्वीपणे त्यावर उपचार करता येतात. त्यामुळे कर्करोगाविषयी भीती न बाळगता जागरूकता आणि सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. दरम्यान, ठाणे ग्रामीण भागात २०२५-२०२६ या कालावधीत मुख कर्करोगाचे २२, स्तन कर्करोगाचे १७, तर गर्भाशय कर्करोगाचे तीन रुग्ण असे निदान झाले असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाने दिली.
कर्करोग होण्यामागील प्रमुख कारणे :
• तंबाखू व मद्यसेवन
• अस्वास्थ्यकर आहार व शारीरिक निष्क्रियता
• वाढता ताणतणाव
• पर्यावरणीय प्रदूषण
• काही आनुवंशिक कारणे
* कर्करोग प्रतिबंधासाठी महत्त्वाचे उपाय :
• तंबाखू व इतर व्यसनांपासून दूर राहणे
• संतुलित आहार व नियमित व्यायाम
• महिलांनी स्तन व गर्भाशय मुख कर्करोगाची नियमित तपासणी करणे
• पुरुषांनी तोंड व फुप्फुस कर्करोग तपासणी करणे
• कोणतीही संशयास्पद लक्षणे आढळल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घेणे
* ही लक्षणे दुर्लक्षित करू नयेत :
• वजन अचानक कमी होणे
• वारंवार ताप येणे
• तोंडामध्ये दीर्घकाळ न बऱ्या होणाऱ्या फोडी
• सततचा खोकला किंवा आवाज बसणे
• अंगावर गाठी येणे
• असामान्य रक्तस्राव
