खांदेश्वरमध्ये प्रॉपर्टी एक्स्पोचे आयोजन
क्रेडाई-बीएनएम रायगडचा ९वा उपक्रम; ७०हून अधिक बिल्डर्सचा सहभाग
नवी मुंबई, ता. ५ ः नवी मुंबई आणि रायगड परिसरातील घरांच्या वाढत्या मागणीला प्रतिसाद देण्यासाठी क्रेडाई-बीएनएम रायगडतर्फे खांदेश्वर येथे ६ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान ९व्या ‘प्रॉपर्टी एक्स्पो’चे आयोजन करण्यात आले आहे. घर खरेदीसाठी एकाच ठिकाणी विविध पर्याय उपलब्ध करून देणे, हा या प्रदर्शनाचा प्रमुख उद्देश आहे.
या प्रॉपर्टी एक्स्पोमध्ये नवी मुंबई व रायगड जिल्ह्यातील ७०पेक्षा अधिक नामांकित बिल्डर्स सहभागी होणार असून, ३० हून अधिक निवासी गृहप्रकल्प ग्राहकांसाठी सादर करण्यात येणार आहेत. विविध बजेटमधील घरे, आधुनिक सुविधा, तसेच नव्या जीवनशैलीला अनुरूप प्रकल्पांची माहिती थेट ग्राहकांना मिळणार आहे. त्यामुळे घरांची तुलना करून योग्य निर्णय घेणे ग्राहकांसाठी सुलभ होणार आहे.
हा एक्स्पो केवळ घरविक्रीपुरता मर्यादित नसून, पारदर्शकता व विश्वासार्हतेच्या आधारे खरेदीदारांना योग्य पर्याय उपलब्ध करून देणारा उपक्रम असल्याचे क्रेडाई-बीएनएम रायगडचे पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रॉपर्टी एक्स्पोच्या उद्घाटनप्रसंगी बॉलीवूड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी उपस्थित राहणार असून, त्यामुळे या सोहळ्याला विशेष आकर्षण लाभणार आहे.
