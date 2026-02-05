महापौरपदासाठी भाजप शनिवारी अर्ज दाखल करणार
महापौरपदासाठी भाजप
शनिवारी अर्ज दाखल करणार
नाव मात्र अद्याप गुलदस्त्यात
मुंबई, ता. ५ ः मुंबई महापालिकेच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीसाठी भाजप शनिवारी अर्ज दाखल करणार आहे. महापौरपदाची निवडणूक येत्या ११ फेब्रुवारीला होणार आहे.
मुंबई महापालिका मुख्यालयात नगरसेवकांसाठी भाजपचे नवे पक्ष कार्यालय तयार करण्यात आले आहे. या नव्या कार्यालयात शनिवारी पूजा आटोपल्यानंतर सर्व नवनिर्वाचित नगरसेवक महापौरपदाचा अर्ज भरण्यासाठी एकत्रित जाणार आहेत; मात्र महापौरपदाचा उमेदवार कोण, हे मात्र भाजपने गुलदस्त्यात ठेवले आहे. दरम्यान, महापौरपदासाठी राजश्री शिरवडकर, आशा मराठे, तेजस्वी घोसाळकर, अलका केरकर, रितू तावडे या नावांची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
--
मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नावे ठरविणार
महापौरपद भाजपला आणि उपमहापौरपद शिवसेना शिंदे गटाला जाणार, हे निश्चित झाले आहे; मात्र महापौर आणि उपमहापौर कोण असावा, हे अद्याप स्पष्ट केलेले नाही. ही नावे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठरविणार असल्याचे शिवसेना शिंदे गटाचे सचिव राहुल शेवाळे यांनी सांगितले.
---
ठाकरे पक्षही उमेदवार देणार
विरोधी पक्षातर्फे शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षही महापौरपदासाठी आपला उमेदवार देणार आहे. त्यांचा उमेदवार कोण असेल, हे अद्याप जाहीर केलेले नाही.
