अबू सालेमचा संरक्षण खर्च भरण्यास नकार
अबू सालेमचा संरक्षण
खर्च भरण्यास नकार
न्यायालयाने पॅरोलची मागणी फेटाळली
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ५ : मुंबई १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी कुख्यात गुंड अबू सालेमची पॅरोलची मागणी गुरुवारी (ता. ५) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. आपल्या मूळ गावी जाण्यासाठी पोलिस संरक्षणाचा खर्च उचलणे परवडणार नसल्याची माहिती सालेमच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली.
मोठा भाऊ अबू हकीम अन्सारीचा नोव्हेंबर २०२५मध्ये मृत्यू झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुटुंबीयांना भेटण्यासाठी आणि भावाच्या निधनानंतरच्या चाळिसाव्या विधीला उपस्थित राहण्यासाठी १४ दिवसांच्या पॅरोलची मागणी सालेमने याचिकेद्वारे केली होती. तुरुंग प्रशासनाकडे केलेला अर्ज फेटाळल्यानंतर सालेमने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने सालेमच्या वकिलांना अखरेची संधी देताना पोलिस संरक्षणाचा खर्च उचलावा लागेल अन्यथा आम्ही याचिका फेटाळण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार, पोलिस संरक्षणाचा खर्च फारच जास्त असल्याचे सांगून सालेमने त्यास नकार दिला. तसेच, आपण आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार नाही. मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटात निव्वळ सशस्त्र अभिनेता संजय दत्तच्या घरी पोहोचवण्याची जबाबदारी होती. त्यात आपल्याला दोषी ठरवले आहे. याआधीही सालेमला दोन वेळा पॅरोल मंजूर केला होता आणि त्या वेळी पोलिस संरक्षणाचा खर्च आकारण्यात आला नव्हता, असेही सालेमच्या वतीने वकील फरहाना शाह यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. सालेम दोन दशकांहून अधिक काळ तुरुंगात असून, एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देऊ शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
