वाडवळ लीगमध्ये पंचाळी संघ विजयी
पालघर, ता. ९ (बातमीदार) : समाजातील तरुणांमध्ये सामाजिक ऐक्य आणि सलोखा जपण्याच्या उद्देशाने आयोजित वाडवळ प्रीमियर लीगमध्ये हितेश आरएमसी पंचाळी संघाने विजेतेपद पटकावले. पालघर जिल्ह्यातील वाडवळ समाज आणि वाडवळ मैत्री संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने उमरोळी येथील मैदानावर दोन दिवस ही स्पर्धा पार पडली. या लीगचे हे सातवे वर्ष असून, दरवर्षी समाजातील तरुणांना एकत्र आणण्यासाठी या स्पर्धेचे आयोजन केले जाते.
या स्पर्धेत पाटील सेना केळवे, मनवा स्पर्श नरपड, आई एकविरा अल्याळी, राजा छत्रपती उमरोळी, हितेश आरएमसी पंचाळी आणि शिव दैवत सालवड या संघांनी सहभाग घेतला होता. अंतिम सामन्यात नाणेफेक जिंकून हितेश आरएमसी पंचाळी संघाने गोलंदाजी स्वीकारली. शिव दैवत संघाने पाच षटकांत ३२ धावांचे आव्हान उभे केले. मात्र, पंचाळी संघाच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट फलंदाजी करत एकही गडी न गमावता लक्ष्य पार केले आणि दहा गडी राखून विजय मिळवला. पाटील सेना केळवे संघाने तिसरे स्थान पटकावले.
बक्षीस वितरण सोहळा ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख गिरीश राऊत, समाजाचे पदाधिकारी गिरीश व रेखा राऊत, उत्पल पाटील आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला. आयोजनासाठी वाडवळ मैत्री संघाचे अध्यक्ष दिपेश पाटील, उपाध्यक्ष कौस्तुभ राऊत, कोषाध्यक्ष पुष्कर पाटील, कांचन राऊत तसेच हितेश पाटील, कल्पक पाटील व अक्षय पाटील यांचे विशेष योगदान लाभले.
