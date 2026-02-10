सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त पीएनपी. कॉलेजमध्ये मार्गदर्शन
सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त पीएनपी कॉलेजमध्ये मार्गदर्शन
अलिबाग (वार्ताहर) ः जिल्हा सूचना विज्ञान केंद्र यांच्या वतीने सुरक्षित इंटरनेट दिनानिमित्त सोमवारी (ता. ९) अलिबागमधील पीएनपी कॉलेज येथे विद्यार्थ्यांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रम पार पडला. या कार्यक्रमात दैनंदिन जीवनात इंटरनेटचा सुरक्षित वापर, सायबर फसवणूक, समाज माध्यमे वापरताना घ्यावयाची काळजी, ऑनलाईन व्यवहारातील सुरक्षितता आणि वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले. जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी निलेश लांडगे यांनी विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना सायबर सुरक्षेबाबत सखोल माहिती देत डिजिटल युगात जागरूक राहण्याचे महत्त्व स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांनी या व्याख्यानातून सायबर विश्वातील संभाव्य धोके व त्यावरील उपाययोजना समजून घेतल्या. या कार्यक्रमास पीएनपी कॉलेजचे प्राचार्य पोटे यांच्यासह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राचे अभियंते निखिल पडते, विराज चांगे व योगेश कराड उपस्थित होते.