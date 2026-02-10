भिवंडी पालिका महापौर पदासाठी तिढा कायम
लहान आघाड्यांच्या हाती सत्तेची चावी
भिवंडीत महापौर निवडीचा पेच वाढला; भाजप-काँग्रेसमध्ये रस्सीखेच
भिवंडी, ता. १० (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील २९ महापालिकांच्या निवडणुकांचे बिगुल वाजल्यानंतर सर्वच ठिकाणी निकाल जाहीर झाले असून मुंबई, ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रियाही पार पडली आहे. ‘ड’ वर्गात मोडणारी भिवंडी महापालिका मात्र याला अपवाद ठरली आहे. निकाल लागून २५ दिवस उलटले तरी कोकण विभागीय आयुक्तांकडून निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने भिवंडीच्या राजकारणात नक्की काय शिजतंय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
भिवंडी पालिकेत कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. सध्याच्या स्थितीत काँग्रेस (३० जागा) हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमतासाठी आवश्यक ४६ हा आकडा गाठण्यासाठी त्यांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. दुसरीकडे भाजप (२२ जागा) आणि शिवसेना (शिंदे गट १२ जागा) यांनीही सत्तास्थापनेसाठी फिल्डिंग लावली आहे. त्यामुळे अशा स्थितीत समाजवादी पक्ष (६ जागा), कोणार्क विकास आघाडी (४ जागा), भिवंडी विकास आघाडी (३ जागा) या छोट्या गटांना किंगमेकरचे स्थान प्राप्त झाले आहे. या १३ सदस्यांचा कल ज्या दिशेला असेल त्याच पक्षाचा महापौर विराजमान होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे या सदस्यांचे समाधान करण्यासाठी मोठ्या पक्षांमध्ये चुरस निर्माण झाली आहे.
राजकीय वळणे आणि अनपेक्षित धक्के
१. शिंदे गटाची सक्रियता : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने भिवंडीत महापौरपद मिळवण्यासाठी हालचाली तीव्र केल्या आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि शिवसेना अशी नवी युती होण्याची चर्चाही राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
२. भाजपला झटका : अपक्ष नगरसेवक नितेश ऐनकर यांनी भाजपला पाठिंबा देण्याऐवजी अनपेक्षितपणे कोणार्क विकास आघाडीशी हातमिळवणी केल्याने भाजपचे समीकरण बिघडले आहे. यामुळे भाजपचे इच्छुक उमेदवार नारायण चौधरी आणि सुमित पाटील यांची धावपळ सुरू आहे.
३. नगरसेवक नॉट रिचेबल : फोडाफोडीच्या भीतीने सर्वच पक्षांनी आपल्या नगरसेवकांना अज्ञात स्थळी सुरक्षित हलवले आहे.
प्रशासकीय विलंब की राजकीय रणनीती?
राज्यातील इतर महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झालेली असताना भिवंडीसाठीच विलंब का केला जात आहे, यावरून नागरिकांमध्ये उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. सत्तेचे गणित जुळवण्यात येत असलेल्या अडथळ्यांमुळेच विभागीय आयुक्तांकडून अद्याप तारीख जाहीर केली जात नसल्याचा आरोप होत आहे.
फोडाफोडीची भीती
सर्वाधिक ३० जागा मिळविणाऱ्या काँग्रेसने सत्तास्थापनेसाठी राष्ट्रवादी (१२ जागा) आणि समाजवादी पक्षाला (सहा जागा) सोबत घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. काँग्रेस शहराध्यक्ष रशीद ताहीर मोमीन हे कोणार्क विकास आघाडी आणि भिवंडी विकास आघाडीशीही चर्चा करीत आहेत. मागील वेळी १८ नगरसेवकांनी बंडखोरी केल्याने या वेळी काँग्रेस अत्यंत सावध पावले टाकत आहे.
नगरसेवक गायब
फोडाफोडीच्या भीतीने दोन्ही गटांचे नगरसेवक शहराबाहेर सहलीला गेले आहेत. फोडाफोडीसाठी नगरसेवकांशी भ्रमणध्वनीद्वारे संपर्क साधण्याचे कारस्थान सुरू असल्याची चर्चा शहरात रंगली आहे. निवडणूक प्रक्रिया लांबल्याने विकासकामे ठप्प आहेत.
पक्षीय बलाबल
भाजप - २२
काँग्रेस - ३०
शिवसेना (शिंदे गट) - १२
राष्ट्रवादी काँग्रेस(शप ) - १२
समाजवादी पक्ष - ६
कोणार्क विकास आघाडी - ४
भिवंडी विकास आघाडी - ३
अपक्ष - १
