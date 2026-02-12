अतिक्रमणाविरुद्ध पालिकेची धडक मोहीम
अतिक्रमणाविरुद्ध धडक मोहीम
डीप क्लिनिंगसह मुख्य रस्ते झाले मोकळे; पालिकेची संयुक्त कारवाई सुरूच
उल्हासनगर, ता. १२ (वार्ताहर) : उल्हासनगरात वाहतूक कोंडी, पदपथांवरील अतिक्रमण आणि नागरिकांची वाढती गैरसोय यावर अखेर पालिकेने कठोर भूमिका घेतली आहे. आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बुधवार (ता. ११)पासून शहरात व्यापक अतिक्रमण हटाव मोहिमेला सुरुवात झाली असून मुख्य रस्ते आणि पदपथ नागरिकांसाठी मोकळे करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.
उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्रात मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमण हटवून ते वाहतुकीसाठी मोकळे करणे आणि पदपथांवरील अतिक्रमण दूर करून ते पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित करणे या उद्देशाने मंगळवार (ता. १०)पासून विशेष मोहिम हाती घेण्यात आली आहे. मनिषा आव्हाळे, अतिरिक्त आयुक्त किशोर गवस व धीरज चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोडल अधिकारी गणेश शिंपी यांनी सर्व सहायक आयुक्त व प्रभाग समित्यांना कठोर निर्देश दिल्यानंतर ही कारवाई सुरू झाली.
प्रभाग समिती क्रमांक १ च्या कार्यक्षेत्रात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक ते चोपडा कोर्ट आणि सी ब्लॉक या मुख्य मार्गावर अतिक्रमण हटविण्यात आले. तसेच प्रभाग समिती क्रमांक २ अंतर्गत काजल पेट्रोल पंप परिसर, भाऊजी नगर, पंचशील नगर, मोहटा देवी मंदिर रोड आणि विठ्ठलवाडी येथेही मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्यात आली. रस्त्यांवरील फेरीवाले, अनधिकृत स्टॉल, पदपथांवर टाकलेले साहित्य हटविण्यात आले. अतिक्रमण हटविल्यानंतर संबंधित भागात ‘डीप क्लिनिंग’ मोहीम राबवून संपूर्ण परिसर स्वच्छ करण्यात आला. यामुळे केवळ रस्ते मोकळे झाले नाहीत तर परिसराची स्वच्छताही सुधारली.
दंडात्मक कारवाई
याचवेळी रस्त्यावर अनधिकृतरीत्या उभ्या राहणाऱ्या अवजड वाहनांवर उल्हासनगर वाहतूक शाखेच्या पोलिसांमार्फत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरळीत प्रवासाची सुविधा मिळावी, यासाठी ही संयुक्त मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत उल्हासनगर महापालिकेचे नोडल अधिकारी गणेश शिंपी, प्रभाग समिती क्रमांक १ व २ चे कर्मचारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वाहतूक शाखेचे पोलीस अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय सहभागी झाले होते.
उल्हासनगर शहर अधिक सुटसुटीत, स्वच्छ आणि वाहतुकीसाठी सुरक्षित करण्यासाठी अतिक्रमण हटाव मोहिम हाती घेतली आहे. आयुक्त मनिषा आव्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई नियोजनबद्ध पद्धतीने सुरू असून मुख्य रस्ते व पदपथ नागरिकांसाठी मोकळे केले जात आहेत. अतिक्रमण हटवल्यानंतर संबंधित परिसरात त्वरित ‘डीप क्लिनिंग’ करून स्वच्छतेलाही प्राधान्य दिले जात आहे. रस्त्यावर अनधिकृतपणे उभी राहणाऱ्या वाहनांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. ही मोहीम सातत्याने सुरू राहणार असून व्यापारी व नागरिकांनी नियमांचे पालन करून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मी करतो.
- गणेश शिंपी, नोडल अधिकारी, महापालिका