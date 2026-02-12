पालिकेच्या अपयशावर नागरिकांचा झाडू
अंबरनाथमध्ये लोकसहभागातून ‘नॅचरल क्लीनअप’
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) ः अंबरनाथ शहरातील कचरा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून शहरात ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसतात. त्यामुळे दुर्गंधी आणि रोगराईचा धोका वाढत असताना अखेर नागरिकांनीच रस्त्यावर उतरून थेट ‘नॅचरल क्लीनअप’ हाती घेतला. मंगळवारी (ता. १२) रात्री प्रभाग १९ मध्ये लोकसहभागातून राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेमुळे पालिकेच्या स्वच्छता व्यवस्थेवर अप्रत्यक्ष प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
अंबरनाथ पूर्व येथील श्री कृष्णा हॉटेल, शिवधाम येथून या मोहिमेला नगरसेवक निखिल चौधरी यांच्या पुढाकाराने सुरुवात झाली. स्टेशन परिसरातील मुख्य रस्ते, वर्दळीचे चौक आणि अंतर्गत गल्ल्यांमधील साचलेला कचरा, पालापाचोळा आणि रस्त्याकडेला पडलेले डेब्रिज नागरिकांच्या सहकार्याने पूर्णतः हटविण्यात आले. विशेष म्हणजे ही मोहीम रात्रभर चालली, त्यामुळे वाहतुकीला कोणताही अडथळा न होता सकाळी नागरिकांना स्वच्छ रस्त्यांचे दर्शन घडले.
या मोहिमेत हिप्परगीकर, राव, अजिंक्य पाटील, जोथी राव, शुभ छेडा, बलदेव जाधव, निलेश बोर्से, निलेश पाताडे, जितू माळी, गौरव कुंभार, सुनील नायर, ओंकार वागळे, राज जाधव, तीन शाह व त्यांच्या टीमने विशेष परिश्रम घेतले. शहर स्वच्छ ठेवणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असून प्रशासनानेही आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली पाहिजे. लोकसहभागातून अशा मोहिमा राबवल्यास स्वच्छतेची संस्कृती रुजेल. यापुढेही असे उपक्रम सातत्याने सुरू ठेवणार असल्याचे नगरसेवक निखिल सुनील चौधरी यांनी सांगितले.
आपला प्रभाग-सुंदर प्रभाग
एकिकडे पालिका प्रशासनाकडून सत्यत्याने स्वच्छतेबाबत दुर्लक्ष होत असल्याने संतप्त झालेल्या तरुणांसह सुजाण नागरिक मोठ्या संख्येने या मोहिमेत सहभागी झालेले पाहायला मिळाले. आपला प्रभाग-सुंदर प्रभाग ही संकल्पना प्रत्यक्ष कृतीत उतरवत नागरिकांनी स्वच्छता ही केवळ प्रशासनाची नव्हे, तर सामूहिक जबाबदारी असल्याचा ठाम संदेश दिला.