जनता विद्यालयाचा जलसंधारण उपक्रम;
जनता विद्यालयाचा जलसंधारण उपक्रम
श्रमदानातून विद्यार्थ्यांनी बांधला पिंपळेश्वर मठाजवळ वनराई बंधारा
टोकावडे, ता. १२(बातमीदार) ः मुरबाड तालुक्यातील छत्रपती शिक्षण मंडळ या संस्थेच्या जनता विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय धसई येथे पर्यावरण संवर्धन व जलसंधारणाचा आदर्श उपक्रम राबविण्यात आला आहे. या विद्यालयातील विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या श्रमदानातून पिंपळेश्वर मठाजवळ वनराई बंधारा बांधण्यात आला.
उन्हाळ्यात परिसरात निर्माण होणाऱ्या पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेऊन हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. या बंधाऱ्यामुळे परिसरातील भेंडी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून वन्य जीवांनाही पाण्याची उपलब्धता होणार आहे. जलसंधारणासोबतच विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक बांधिलकी व पर्यावरणाबाबत जागरूकता निर्माण करण्याचा उद्देश या उपक्रमामागे होता.
या श्रमदानात ११ वी व नववीतील विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदविला. विद्यालयातील शिक्षक नितीन शिंदे, संतोष महाजन, गजानन रोंगटे, जगदीश पोगेरे, बाळकृष्ण गगे यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करत प्रत्यक्ष कामात सहभाग घेतला. या उपक्रमाचे नियोजन व संकल्पना विद्यालयाचे मुख्याध्यापक अजित घोलप यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात आली. या स्तुत्य उपक्रमाचे परिसरात सर्वत्र कौतुक होत आहे.
