अंबरनाथमध्ये भुरट्या चोरट्यांचा उच्छाद
सोसायटीतून दोन पाण्याचे मीटर तोडून नेले !
अंबरनाथ, ता. १२ (वार्ताहर) ः अंबरनाथमध्ये भुरट्या चोरट्यांचा उच्छाद सध्या वाढला असून नागरिकांकडून चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशात, एका सोसायटीतून चक्क पाण्याचे मीटर चोरीस गेल्याची घटना घडली असून ही संपूर्ण घटना सोसायटीच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले आहे.
अंबरनाथ पूर्वेतील शिवगंगा नगर येथील सोनल पॅलेस सोसायटीच्या आवारात बुधवारी (त. ११) दुपारी चारच्या सुमारास ही घटना घडली. चोरट्यांनी सोसायटीची संरक्षक भिंत ओलांडून आत प्रवेश करत तीन पाण्याचे मीटर तोडले. यामध्ये दोन पितळी मीटर चोरून नेण्यात आले, तर एक प्लास्टिकचा मीटर तिथेच टाकून चोरटे पसार झाल्याचे सीसीटीव्हीत कैद झाले. मात्र, यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले. शिवगंगानगरमध्ये अनेकदा चोरीच्या घटना घडत असून पोलिस गस्त वाढवण्याची मागणी जोर धरत आहे. तर शहरात सध्या तीव्र पाणीटंचाई जाणवत आहे. अनेक भागांत दोन-दोन दिवस पाणी मिळत नाही, तर काही ठिकाणी नागरिकांना आठ-आठ दिवस पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. अशा परिस्थितीत पाण्याचे मीटर चोरीस गेल्याने पाणी वाया जाऊन नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या घटनेमुळे सोसायटीतील रहिवाशांमध्ये नाराजी व्यक्त करण्यात येत असून चोरट्यांचा शोध घेण्याची मागणी करण्यात येत आहे.