मुलांवर अपेक्षांचे ओझे लादू नका : डॉ. ओंकार माटे
मुलांवर अपेक्षांचे ओझे लादू नका : डॉ. ओंकार माटे
एसएससी परीक्षेच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थी व पालकांसाठी मार्गदर्शन
नेरूळ, दि. १२ (बातमीदार) : पुणे विद्यार्थी गृहाच्या नेरूळ येथील विद्याभवन शिक्षण संकुलात एसएससी परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या पालकांसाठी परीक्षेचे दडपण कसे टाळावे या विषयावर विशेष व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मानसोपचार तज्ञ डॉ. ओंकार माटे यांनी पालकांनी मुलांवर आपल्या अपेक्षांचे ओझे लादू नये, असे आवाहन केले.
डॉ. माटे यांनी विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे नियोजन करण्याचा सल्ला देताना प्रत्येकाचे नियोजन वेगवेगळे असते, हे लक्षात ठेवण्याची गरज असल्याचे सांगितले. अभ्यासात ब्रेकचे योग्य नियोजन, मोबाइलसारख्या लक्ष विचलित करणाऱ्या गोष्टी दूर ठेवणे, कमकुवत भाग एकाच वेळी न अभ्यासणे, तसेच नेमोनिक मेमरी व झटपट सराव तंत्राचा वापर करण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. पालकांनी विद्यार्थ्यांना जंक फूड देणे टाळावे, अभ्यासादरम्यान अनावश्यक सूचना देऊ नयेत, तुलना करू नये आणि सकारात्मक वातावरण ठेवावे, असा सल्ला देण्यात आला.
या कार्यक्रमास पुणे विद्यार्थी गृहाचे कुलसचिव दिनेश मिसाळ, मुख्याध्यापक गोरख कदम, समन्वयक पांडुरंग मुळीक, आदर्श शिक्षक अविनाश कुलकर्णी तसेच विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.