भिवंडी पालिका महापौरपदाची निवडणूक २० फेब्रुवारी रोजी
भिवंडी, ता. १२ ः मागील कित्येक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या भिवंडी महापालिकेच्या महापौरपदाची निवडणूक २० फेब्रुवारीला जाहीर करण्यात आली आहे. महापौर व उपमहापौरपदासाठी १६ फेब्रुवारीला दुपारी ३ ते ५ या वेळेत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी वेळ आहे. तर या पदांसाठी शुक्रवारी दुपारी १२ वाजता स्व. विलासराव देशमुख सभागृहात या निवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी हे पीठासीन अधिकारी असणार आहेत.
मागील महिन्याभरापासून वेध लागलेल्या भिवंडी मनपा महापौरपदाच्या निवडणुकीला अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. मागील महिनाभरापासून भिवंडी महापालिका महापौरपदाची निवडणूक लांबणीवर पडली होती. त्यामुळे अनेक चर्चांना उधाण आले होते. त्यातच सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये महापौरपदासाठी रस्सीखेच व आकड्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. त्यामुळे महापौरपदाची निवडणूक जाहीर झाल्याने नेमकी कोणाच्या गळ्यात महापौरपदाची माळ पडते, हे २० फेब्रुवारीला जाहीर होणार आहे.
