बदलापूरचे प्रवासी पाळणार ‘काळा शुक्रवार’
रेल्वे प्रशासनाला जाब विचारण्याचा इशारा!
बदलापूर, ता. १२ (बातमीदार) : डोंबिवलीतील सोहम आणि बदलापूरची चेतना यांचा रेल्वे प्रवासात जीव गेल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. १३) बदलापूरसह मध्य रेल्वे मार्गावरील संतप्त बदलापूरचे प्रवासी ‘काळा शुक्रवार’ पाळणार आहेत. हा निषेध केवळ प्रतीकात्मक न राहता थेट प्रशासनाला जाब विचारणारा असणार आहे. यासंदर्भात सोशल मीडियावर जोरदार प्रचार सुरू असून, रेल्वे प्रवाशांच्या व्हॉट्सॲपवरील अनेक ग्रुपवर यासंदर्भातील मेसेज व्हायरल केला असून, या माध्यमातून रेल्वे प्रवाशांना या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
सकाळच्या प्रवासादरम्यान प्रवासी काळे कपडे, काळा मास्क किंवा दंडाला काळी फीत लावून आपल्या जवळच्या स्थानकावरील स्टेशन मास्तर कार्यालयात जाणार असून, तक्रार पुस्तिकेत रेल्वेच्या कारभाराविरोधात आपला संताप नोंदवणार आहेत. लोकल गाड्या रोखून एक्स्प्रेस व मालगाड्यांना दिले जाणारे प्राधान्य, वारंवार होणारे सिग्नल फेल्युअर आणि अपघातांचा धोका तसेच मेगाब्लॉकचे अयोग्य नियोजन यावर प्रवासी थेट प्रश्न उपस्थित करणार आहेत. याचबरोबर बदलापूर-कर्जत चौथ्या ट्रॅकच्या रखडलेल्या कामाची सध्याची स्थिती, अधिकृत डेडलाईन तसेच स्थानकांवरील स्वच्छ प्रसाधनगृहे, पिण्याचे पाणी, खाद्यान्न स्टॉल्सची दयनीय अवस्था आणि अपूर्ण छतांमुळे प्रवाशांना भोगावे लागणारे हाल हे मुद्देही ठळकपणे मांडले जाणार आहेत. पिक अवर्समध्ये गर्दी वाढत असताना छताअभावी होणाऱ्या संभाव्य चेंगराचेंगरीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष का, असा सवालही मांडला जाणार आहे. अपुऱ्या रेल्वे फेऱ्या, महिला सुरक्षा आणि मूलभूत सुविधांच्या अभावाविरोधात हजारो प्रवासी एकत्र येऊन तक्रारी नोंदवणार असल्याने ‘काळा शुक्रवार’ रेल्वे प्रशासनासाठी इशाऱ्याची घंटा ठरण्याची शक्यता आहे.
