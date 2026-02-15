आरोग्य पुरस्कारासाठी अर्ज सुरू
सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कारासाठी अर्ज सुरू
बोईसर, ता,१४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्र शासनामार्फत सन २०२६ साठी ‘नारायण मेघाजी लोखंडे व्यवसायिक सुरक्षा व आरोग्य पुरस्कार’ जाहीर करण्यात आला असून त्याबाबतची अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत व कायम परवाना असलेले, किमान तीन वर्षे उत्पादन सुरू असलेले कारखाने या स्पर्धेत सहभागी होऊ शकतात.
अर्ज ५ फेब्रुवारी ते २० फेब्रुवारी दरम्यान सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत ऑनलाईन स्वीकारले जाणार आहेत. अर्जाचा नमुना शासन निर्णय (ता. २ फेब्रुवारी) प्रपत्र-अ मध्ये उपलब्ध असून तो महादिश संकेतस्थळावर मिळणार आहे. प्रवेश शुल्क कामगार संख्येनुसार १,५०० ते ४,५०० रुपये दरम्यान आहे. ‘धोकादायक’ व ‘धोकादायक नसणारे’ अशा दोन गटांत विभागणी करून प्रत्येक प्रवर्गात सुवर्ण, रजत व कास्य पदकासह प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. अंतिम निवड औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयामार्फत करण्यात येणार असून राष्ट्रीय सुरक्षा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विजेत्यांची घोषणा होईल. पालघर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी या प्रतिष्ठेच्या पुरस्कारासाठी सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन सहसंचालक माधव तोटेवाड यांनी केले आहे.
