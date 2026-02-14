विक्रम साराभाई अंतराळ प्रदर्शन
अंतराळ प्रदर्शनाचे आयोजन
पालघर, ता. १४ (बातमीदार) : येथील सेंट जॉन कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग अँड मॅनेजमेंटने विक्रम साराभाई अंतराळ प्रदर्शनाचे आयोजन १७ ते १९ फेब्रुवारीदरम्यान केले आहे. हे प्रदर्शन सर्व विद्यार्थ्यांसह नागरिकांसाठी निःशुल्क असणार आहे.
सेंट जॉन विद्या संकुलनात हे अंतराळ प्रदर्शन सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत खुले असेल. नागरिकांमध्ये अंतराळ विज्ञान व तंत्रज्ञानाबाबत जागरूकता निर्माण करणे, वैज्ञानिक ज्ञान समाजाला सहजपणे समजावे, तसेच आंतरराष्ट्रीय संबंधित क्षेत्रामध्ये कुतूहल निर्माण करणे हे या प्रदर्शनाचा उद्देश आहे. विक्रम साराभाई अंतराळ प्रदर्शनात उपग्रह, तंत्रज्ञान, अंतराळ मोहीम आणि प्रक्षेपण वाहनांसंबंधी प्रदर्शन व शैक्षणिक नमुने सादर करण्यात येणार आहेत. अंतराळ विज्ञानाच्या मूलभूत संकल्पना, उपग्रहाचे कार्यतत्त्व तसेच अंतराळ मोहिमांमध्ये प्रक्षेपण वाहनांची भूमिका समजून सांगण्यासाठी दृश्य मॉडेल्स चार्ट आणि संवादात्मक सादरीकरणातून विविध क्षेत्रात अंतराळ कार्यक्रमातील घटकांची उपयुक्तता समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याची माहितीही या वेळी आयोजकांकडून देण्यात आली.