सिडकोच्या पथकाला धक्काबुक्की
तळवलीत बेकायदा बांधकामावरील कारवाईला विरोध
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर) : घणसोलीतील तळवली परिसरातील बेकायदा बांधकामावर कारवाईसाठी गेलेल्या सिडकोच्या पथकाला जमावाने धक्काबुक्की केली होती. या प्रकरणात रबाळे पोलिस ठाण्यात २० ते २५ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तळवली येथील सर्व्हे क्रमांक ११०, ११२ परिसरातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यासाठी गुरुवारी (ता. १२) सकाळी सिडकोचे अनधिकृत बांधकामविरोधी पथक पोलिसांच्या बंदोबस्तात घटनास्थळी गेले होते. या वेळी इमारतीवर कारवाई सुरू होताच बांधकाम विकसकासह रहिवाशांच्या २० ते २५ जणांच्या जमावाने कारवाईला विरोध केला. या वेळी सिडकोच्या पथकातील वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना धक्काबुक्की केली गेली होती. तर काही आंदोलकांनी पेट्रोल ओतून पेटवण्याची धमकी दिली होती. या वेळी पोलिसांनी वारंवार सूचना देऊनही जमाव पांगण्यास तयार नव्हता, उलट सरकारी कर्मचाऱ्यांना धमकावत होता. त्यामुळे सिडकोच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला कारवाईशिवायच माघारी परतले होते. या प्रकरणात रबाळे पोलिस ठाण्यात सिडकोकडून तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी २०-२५ जणांविरोधात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम १३२, २२५, १८९ व इतर कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील काही आरोपींवर यापूर्वीही गुन्हे दाखल असल्याची माहिती आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.