अंबरनाथमध्ये भरदिवसा घरफोडी
अंबरनाथ, ता. १५ (वार्ताहर) : अंबरनाथ येथे भरदिवसा घरफोडीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. घराचा दरवाजा उघडा असल्याचा फायदा घेत चोरट्याने झोपेत असलेल्या तरुणाच्या घरातून तब्बल एक लाख सात हजार रुपयांची रोकड लंपास केली. ही घटना अंबरनाथ (पश्चिम) येथील चिंचपाडा परिसरातील कमलाकरनगर येथे घडली. मोहम्मद हारून फारूक खान (१८) हे ११ फेब्रुवारीला दुपारी घरात झोपले होते. मात्र, घराचा दरवाजा उघडा असल्याचे पाहून एका अनोळखी व्यक्तीने घरात प्रवेश केला. घराची झडती घेत तीन बॅगमध्ये ठेवलेली एकूण एक लाख सात हजार रुपयांची रोकड चोरून पसार झाला. याप्रकरणी अंबरनाथ पोलिस ठाण्यात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. भरदिवसा घडलेल्या या घरफोडीमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सुरक्षाव्यवस्था वाढवण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात आहे.
