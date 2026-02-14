आर दक्षिण विभागाच्या कारवाईत मथुरादास मार्ग झाला विस्तीर्ण
दुकानांवरील अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर तोडक कारवाई; वाहतुकीला दिलासा
कांदिवली, ता. १४ (बातमीदार) ः कांदिवली येथील आर दक्षिण विभागाच्या वतीने स्वामी विवेकानंद मार्ग आणि मथुरादास मार्ग यांच्या वळणावर असलेल्या दुकानांच्या अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर तोडक कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे वळणावरील मार्ग मोकळा झाल्याने वाहतुकीच्या कोंडीत काही प्रमाणात घट झाली असून वाहनचालकांना दिलासा मिळाला आहे.
ही कारवाई उपायुक्त (परिमंडळ ७) संध्या नांदेडकर तसेच सहाय्यक आयुक्त आरती गोळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. शुक्रवारी (ता. १३) सकाळी ९ ते १० या वेळेत सुमारे एका तासाच्या मोहिमेत १० दुकानांवरील अनधिकृत वाढीव बांधकामे जेसीबीच्या साहाय्याने हटविण्यात आली. कांदिवली पश्चिमेतील स्वामी विवेकानंद मार्ग आणि मथुरादास मार्ग हे दोन्ही प्रमुख मार्ग मोठ्या प्रमाणावर वाहतुकीसाठी ओळखले जातात. या मार्गांलगत असलेल्या काही दुकानदारांनी दुकानासमोर अनधिकृत बांधकाम, छप्पर व शेड उभारल्याने दोन्ही मार्गांना जोडणाऱ्या वळणावर वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत होता. सहाय्यक अभियंता अमोल गावित आणि रस्ते विभागाचे अभियंता विकास पटले यांच्या देखरेखीखाली दोन जेसीबी, चार ट्रक आणि सुमारे ३३ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.
अभियंता विकास पटले यांनी सांगितले, की स्वामी विवेकानंद मार्ग आणि मथुरादास मार्गाच्या वळणावरील दुकानांच्या अनधिकृत वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी कमी होऊन वाहनचालक व प्रवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
