बोरघाटात अवजड पाईप वाहतूक करणारा टेम्पोचे ब्रेक निकामी.
बोरघाटात तिहेरी अपघात
खालापूर, ता. १४ (बातमीदार) ः मुंबई-पुणे जुन्या राष्ट्रीय महामार्गावरील बोरघाटात शुक्रवारी (ता. १३) रात्री एका अवजड लोखंडी पाईपची वाहतूक करणाऱ्या टेम्पोचा भीषण अपघात झाला. या घटनेत टेम्पो चालक गंभीर जखमी झाला असून कोन चारचाकीमधील चार प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत.
खंडाळाकडून मुंबईच्या दिशेने जाणारा टेम्पो अंडा पॉईंट दरम्यान आल्यानंतर ब्रेक निकामी असल्याचे चालकाच्या लक्षात आले. चालकाने समयसूचकता दाखवत टेम्पो खोपोलीकडे जुन्या मुंबई राष्ट्रीय महामार्गाकडे वळवला. या ठिकाणी अवजड वाहनांना बंदीसाठी हाईट बॅरियर उभारण्यात आले आहे. टेम्पोची केबिन हाईट बॅरिअरला धडकल्याने केबिनचा चक्काचूर झाला. टेम्पो वेगात आदळल्याने टेम्पोतील पाईप फेकले जाऊन बाजूला असलेल्या दोन चारचाकींवर आदळले. अपघातानंतर टेम्पो चालक केबिनमध्ये अडकून बसल्याची माहिती बोरघाट पोलिसांना मिळाल्यानंतर बोरघाट पोलिस मदत केंद्र, आयआरबी पेट्रोलिंग, हेल्प फाउंडेशन, डेल्टा फोर्स तातडीने मदतीसाठी पोहचले. जवळपास एक तासाच्या प्रयत्नानंतर चालकाला बाहेर काढण्यात यश आले. गंभीर जखमी चालकाला तातडीने उपचाराकरता लोकमान्य रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे. चारचाकीमधील चार प्रवासी किरकोळ जखमी झाले आहेत. क्रेनच्या साहाय्याने लोखंडी पाईप आणि टेम्पो हटवण्यात आला असून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.
**फोटो- अपघात ग्रस्त वाहन आणि जखमी टेम्पो चालक.
