हरवलेले ८३ मोबाईल मालकांना परत
कळवा, ता. १४ (बातमीदार) : कळवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत २०२५-२०२६ या कालावधीत हरवलेल्या मोबाईल प्रकरणांचा यशस्वी छडा लावत कळवा पोलिसांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने सुमारे १२ लाख ४७ हजार रुपये किमतीचे एकूण ८३ मोबाईल मूळ मालकांना परत देण्यात यश मिळाले आहे.
वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक उतेकर व वरिष्ठ निरीक्षक (गुन्हे) अशोक गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथकाने या प्रकरणांचा तपास केला. हरवलेल्या मोबाईलची माहिती सीईआयआर पोर्टलवर नोंदवून तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे विविध ठिकाणी शोधमोहीम राबविण्यात आली. मोबाईल वापरणाऱ्या व्यक्तींचे पत्ते शोधून कौशल्यपूर्ण तपास करण्यात आला आणि त्यानंतर संबंधित मोबाईल जप्त करण्यात आले. ही कारवाई परिमंडळ १चे पोलिस उपायुक्त सुभाषचंद्र बुरसे; तसेच कळवा विभागाच्या सहाय्यक पोलिस आयुक्त प्रिया डमाले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. पोलिस निरीक्षक विठ्ठल नावडे, सुनील पुंगळे आणि त्यांच्या पथकाने या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेतला. कळवा पोलिसांच्या या कार्यामुळे हरवलेले मोबाईल परत मिळाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
