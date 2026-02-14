अतिवृष्टीनंतरही ठाणे जिल्हा बाधित नाही
वज्रेश्वरी, ता. १४ (बातमीदार) : २०२५मध्ये राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे अनेक जिल्ह्यांतील पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त जिल्ह्यांचा अहवाल संबंधित विभागांना सादर केला आहे. या अहवालात ठाणे जिल्ह्याचा अंशतःही समावेश करण्यात आलेला नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
भिवंडी तालुक्यासह ठाणे जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे विशेषतः भातपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे. अनेक ठिकाणी पिके पाण्याखाली गेली, तर काही भागांत उभे पीक सडले. तरीही सरकारने ठाणे जिल्ह्याला नुकसानग्रस्त म्हणून घोषित न केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. या निर्णयाविरोधात तातडीने फेरविचार करावा; अन्यथा येत्या जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये सरकारला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. सरकारने अहवालात त्वरित दुरुस्ती करून ठाणे जिल्ह्यासह कोकणातील इतर बाधित जिल्ह्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
अन्यायकारक निर्णय
बाधित शेतकरी शिवाजी राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, अतिवृष्टी होऊनही जर सरकार ठाणे जिल्ह्याला आपत्तीग्रस्त घोषित करत नसेल, तर हा निर्णय अन्यायकारक आहे. आपत्तीग्रस्त घोषित न केल्यास शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नुकसान भरपाईचे निकष आणि प्रत्यक्ष पंचनाम्यांबाबत स्पष्टता आणावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आली आहे.
