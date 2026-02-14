अखेर गारगाई पुलाची दुरुस्ती
वाहनचालकांना दिलासा
मोखाडा, ता. १४ ( बातमीदार ) : मोखाडा, खोडाळा, विहीगाव या राज्य महामार्गावरील ब्रिटिशकालीन पुलाचा कठडा तुटला होता. त्यामुळे येथे दुचाकीचे वारंवार अपघात होत होते. या गंभीर घटनेवर ‘सकाळ’ने ‘गारगाई पुलावर जीवाला घोर’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध केली होती. या बातमीची तातडीने दखल घेत बांधकाम विभागाने तुटलेला पुलाचा कठडा बांधला आहे. त्यामुळे वाहनचालक व प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मोखाड्यातील या राज्य मार्गावर ३० मीटर लांब आणि २५ मीटर खोलीचा जुना ब्रिटिशकालीन दगडी पूल आहे. या पुलाच्या पश्चिमेकडील टोकाचा कठडा मागील वर्षभरापासून ढासळून पडल्याने या ठिकाणी अनेक अपघात घडले होते. याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून अनेक तक्रारी गेल्या होत्या, परंतु बांधकाम प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत होते. ‘सकाळ’ने ११ फेब्रुवारीला ‘गारगाई पुलावर जीवाला घोर’ या मथळ्याखाली बातमी प्रसिद्ध करून ही गंभीर समस्या चव्हाट्यावर आणली. या बातमीची तातडीने दखल घेत दोनच दिवसांत अपघातास कारणीभूत ठरणाऱ्या तुटलेल्या पुलाच्या कठड्याचे बांधकाम सुरू झाले आहे. यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
