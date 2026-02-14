किरकोळ वादातून तरुणाला मारहाण
अंबरनाथ, ता. १४ (वार्ताहर) : रस्त्यावरून चालण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादातून एका तरुणावर दगडाने हल्ला आणि ठोशाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना अंबरनाथ येथे घडली. याप्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस ठाणे येथे अनोळखी दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून त्याचा शोध सुरू आहे.
अंबरनाथ पूर्व येथील शिवाजी महाराज चौकाजवळील बॉम्बे बारसमोर १३ फेब्रुवारीला रात्री ९.३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. ओमप्रकाश शर्मा (वय ३८, रा. कुर्ला कॅम्प, उल्हासनगर) व त्यांचे मित्र दत्तात्रय फटांगरे (वय ३९) हे दोघे पायी घरी जात असताना त्यांच्या मागून दुचाकीवरून आलेल्या एका अनोळखी व्यक्तीने सतत हॉर्न वाजवत बाजूला होण्यास सांगितले. त्यानंतर त्या व्यक्तीने त्यांच्यासमोर दुचाकी आडवी लावून ‘रस्त्याच्या कडेला चालता येत नाही का?’ असे म्हणत वाद घातला. किरकोळ कारणावरून सुरू झालेली बाचाबाची पुढे हाणामारीत बदलली. दत्तात्रय फटांगरे यांच्या डोक्यात त्या व्यक्तीने दगडाने प्रहार करून त्यांना जखमी केले. तसेच शर्मा यांची कॉलर पकडून त्यांना धक्काबुक्की व ठोशाबुक्क्यांनी मारहाण केली. याशिवाय तीक्ष्ण वस्तूने शर्मा यांच्या डाव्या कानाजवळ वार करून दुखापत केली. मारहाणीनंतर ती व्यक्ती घटनास्थळावरून फरार झाली. याप्रकरणी शर्मा यांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. संशयित आरोपी अंदाजे २८ ते ३० वयोगटातील, काळा-सावळा वर्णाचा व दाढी वाढवलेला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपनिरीक्षक रवींद्र भवारी करत आहेत.
