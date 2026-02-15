ग्रामस्थांच्या लोकसहभागातून पाणीपुरवठा योजनांचे सशक्त संचालन
सशक्त ग्राम, सशक्त पाणीपुरवठा
समुदायाच्या नेतृत्वाखाली शाश्वत जलसुरक्षेकडे वाटचाल
पालघर, ता. १५ (बातमीदार) : जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजनांचे ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरण करत ग्रामस्थांचा लोकसहभाग अधिक दृढ करण्यासाठी जिल्ह्यात ‘जल अर्पण दिन’ साजरा करण्यात येत आहे. सोमवारी (ता. १६) नागझरी व पेठ ग्रामपंचायत या दोन ग्रामपंचायतींमध्ये ‘जल अर्पण दिन’ उत्साहात साजरा केला जाणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाला कायमस्वरूपी, शुद्ध व पुरेसे पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे, या उद्देशाने जलजीवन मिशनअंतर्गत विविध पाणीपुरवठा योजनांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. ज्या गावांमध्ये योजना पूर्ण झाल्या आहेत, त्या योजना संबंधित ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करण्यात येत आहेत. नागझरी व पेठ तवा या गावांतील पाणीपुरवठा योजना पूर्ण झाल्याने सोमवारी अधिकृत हस्तांतरण प्रक्रियेसह ‘जल अर्पण दिन’ साजरा केला जाणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा योजनेची संपूर्ण माहिती देण्यात येईल. योजनेचे नियमित संचालन, देखभाल व दुरुस्ती यासाठी ग्रामस्थांकडून सामूहिक जबाबदारीची हमी घेतली जाणार आहे. पाण्याचे महत्त्व अधोरेखित करण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांची गावातून जनजागृती रॅली, जल प्रतिज्ञा व शुद्ध पाण्याच्या घोषणांसह मिरवणूक आयोजित करण्यात येणार आहे.
----------------
एफ.टी.के.चे प्रात्यक्षिक
तसेच शुद्ध पाण्याच्या तपासणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एफ.टी.के. (फिल्ड टेस्ट किट)चे प्रात्यक्षिकही दाखविण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात महिला बचत गट, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका, शिक्षक व युवकांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व गावांनी जलजीवन मिशनअंतर्गत पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना ग्रामपंचायतीकडे हस्तांतरित करत ‘जल अर्पण दिन’ साजरा करून लोकसहभाग अधिक बळकट करावा, असे आवाहन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पारसकर व ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सचिन सुरूम यांनी केले आहे.
