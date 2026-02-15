ठाणे पोलिस कर्मचाऱ्याच्या खात्यात सायबर हॅकिंग
ठाणे पोलिस कर्मचाऱ्याला ८४ हजारांचा सायबर गंडा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : ठाणे शहर पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यालाच सायबर गुन्हेगारांने गंडा घातल्याचे समोर आले आहे. पोलिस कर्मचाऱ्याचे ई-मेल व मोबाईल हॅक करून सायबर गुन्हेगाराने ऑनलाईन कर्ज काढत तब्बल ८४ हजार ३०० रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी कळवा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून सायबर पोलिसांकडून तपास सुरू आहे.
कळवा येथील श्रीवाजेद गुलाब आत्तार (वय ३५) २०१७ पासून ठाणे शहर पोलिस दलात कार्यरत असून सध्या परिमंडळ -१ पोलिस उपायुक्त कार्यालय प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहेत. १० फेब्रुवारी रोजी रात्री सुमारे ८.३० वाजता घरी गेल्यानंतर त्यांच्या मोबाईलवर एचडीएफसी बँकेकडून आयएमपीएस व्यवहाराचे दोन संदेश प्राप्त झाले. त्यामध्ये ५० हजार व २८ हजार रुपये खात्यातून वळते झाल्याचे नमूद होते. यानंतर त्यांनी दुसऱ्या दिवशी तलावपाळी येथील एचडीएफसी बँक शाखेत चौकशी केली असता, २७ जानेवारी २०२६ रोजी अनोळखी व्यक्तीने त्यांचा मोबाईल व ई-मेल हॅक करून त्यांच्या नावावर ऑनलाईन कर्ज घेतल्याचे समोर आले. तर, खात्यातील उर्वरित ११ हजार ३०० रुपये देखील वापरण्यात आले. तर चोरट्याने ई-मेल आयडीचा वापर करून हॅकिंग केल्याचे दिसून आले. या प्रकरणी सायबर गुन्हेगाराविरोधात गुन्हा नोंद करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.
