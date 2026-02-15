मुंबई
जोगेश्वरी पूर्वेत महाराष्ट्र वाहतूक सेनेकडून महाशिवरात्र उत्साहात
जोगेश्वरी पूर्वेत महाराष्ट्र वाहतूक सेनेकडून महाशिवरात्र उत्साहात
जोगेश्वरी, ता. १५ (बातमीदार) : जोगेश्वरी पूर्व येथील हेमा इंडस्ट्रिज परिसरात महाराष्ट्र वाहतूक सेना व महाराष्ट्र वाहतूक टेम्पो स्टँड यांच्या वतीने महाशिवरात्री उत्साहात साजरी करण्यात आली. येथील शिवशंभो मंदिरात पहाटेपासूनच भाविकांची मोठी गर्दी उसळली होती. सकाळपासून भक्तांनी भलीमोठी रांग लावून शिवलिंगावर अभिषेक करून पूजा-अर्चा केली. महाराष्ट्र वाहतूक सेनेचा हा उपक्रम यंदा बाराव्या वर्षात पदार्पण करत असून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही उत्सव भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. दरवर्षी हा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो, असे मंदिराचे अध्यक्ष दीपक पांचाळ यांनी सांगितले.