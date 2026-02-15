मुंबई
मित्राकडून २१ लाखांचा गंडा
मित्राकडून २१ लाखांचा गंडा
कासा, ता. १५ (बातमीदार) ः स्क्रॅप टेंडरमध्ये गुंतवणुकीतून मोठा नफा मिळवून देण्याच्या प्रलोभनातून २१ लाख पाच हजारांची फसवणूक केल्याची तक्रार डहाणू पोलिस ठाणे येथे दाखल झाली आहे. या प्रकरणात तक्रारदाराने थेट पालघर येथील पोलिस अधीक्षकांकडे धाव घेतली आहे.
२०२३ मध्ये बीआरसी व ३/४ प्लांटमधील स्क्रॅप टेंडर घेतल्यास मोठा आर्थिक लाभ मिळेल, असे सांगत संशयिताने संपर्क साधला. मैत्रीचे संबंध आणि व्यवहारातील विश्वासामुळे तक्रारदाराने टप्प्याटप्प्याने ३६ लाख १५ हजार रुपये वर्ग केले होते. या रकमेपैकी १५ लाख १० हजार परत मिळाले असले तरी उर्वरित २१ लाख देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे. तसेच या प्रकरणात सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी पोलिस अधीक्षकांकडे केली आहे.