एसएसटी महाविद्यालयात ‘पेरेंटाईन डे’चा भावनिक सोहळा
मातृ-पितृ पूजनाने पालक भारावले
एस.एस.टी. महाविद्यालयात ‘पेरेंटाईन डे’चा सोहळा
कल्याण, ता. १६ (वार्ताहर) : भारतीय संस्कृतीतील ‘मातृ देवो भव, पितृ देवो भव’ या मूल्यांचा जागर करत, उल्हासनगर येथील एस.एस.टी. कला व वाणिज्य महाविद्यालयात ‘पेरेंटाईन डे’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. पाश्चात्य संस्कृतीच्या प्रभावातही आपल्या पालकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणारा हा सोहळा उपस्थितांच्या डोळ्यांच्या कडा ओलावणारा ठरला.
विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांची मनोभावे पूजा करून आरती ओवाळली आणि साष्टांग दंडवत घालून आशीर्वाद घेतले. अनेक पालकांनी आपल्या पाल्याचे हे प्रेम पाहून साश्रू नयनांनी त्यांना जवळ घेतले. महाविद्यालयाच्या सांस्कृतिक समितीने पथनाट्य आणि नृत्याद्वारे पालकांची वृद्धापकाळात काळजी घेण्याचे आवाहन केले. विद्यार्थ्यांमधील उद्योजकता वाढवण्यासाठी विद्यार्थिनींनी स्वतः तयार केलेल्या पौष्टिक लाडूंचा स्टॉल लावून आरोग्याविषयी जनजागृती केली. सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून ॲड. प्रमोद ढोकळे, विशेष अतिथी म्हणून डॉ. निखिल कारखानिस (मुंबई उपनगर जिल्हा समन्वयक, एनएसएस), शार्मिन मिरजकर, मृणाली ओरसकर आदी उपस्थित होते. महाविद्यालयाचे संस्थापक प्राचार्य डॉ. जे. सी. पुरस्वानी, आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. खुशबू पुरस्वानी आणि ट्रस्टी डॉ. हिना मुलपानी यांनी विद्यार्थ्यांच्या या उपक्रमाचे कौतुक केले.
एस.एस.टी. कला व वाणिज्य महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या ‘पेरेंटाईन डे’ सोहळ्यात भारतीय संस्कृतीतील मातृ-पितृ पूजनाची परंपरा मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. या कार्यक्रमाचा मुख्य विधी म्हणून विद्यार्थ्यांनी आपल्या पालकांचे पूजन, आरती आणि पादस्पर्श करून त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली. सांस्कृतिक कार्यक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांनी पालकांच्या त्यागावर आधारित भावुक पथनाट्य आणि नृत्ये सादर केली, ज्याने उपस्थित सर्व जण भारावून गेले होते.
पौष्टिक लाडूंचा स्टॉल
सोहळ्याचे विशेष आकर्षण म्हणजे विद्यार्थ्यांनी स्वतः तयार केलेल्या पौष्टिक लाडूंचा स्टॉल होता, ज्यातून त्यांच्यातील स्टार्टअप आणि उद्योजकता कौशल्यांचे दर्शन घडले. या संपूर्ण कार्यक्रमाचे यशस्वी आयोजन महाविद्यालयाच्या एन.एस.एस., डी.एल.एल.ई., सांस्कृतिक समिती आणि स्टुडंट काउन्सिल यांनी संयुक्तपणे केले होते.
