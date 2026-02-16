शिवज्योत आगमन शिवप्रेमी उपक्रम १९ फेब्रुवारीला..
रायगड ते माणगाव ‘शिवज्योत’ उपक्रम
स्वराज्य सह्याद्रीचा पुढाकार; शिवभक्तांना मोठी पर्वणीची संधी
माणगाव, ता. १६ (वार्ताहर) ः महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा वारसा जपण्यासाठी आणि छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे विचार तरुण पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्वराज्य सह्याद्रीचा ग्रुपच्या वतीने शिवज्योत उपक्रमाचे आयोजन केले आहे. किल्ले रायगड ते माणगाव शिवज्योत उपक्रम गुरुवारी (ता. १९) पार पडणार आहे.
छत्रपती शिवरायांच्या स्मृती जागृत ठेवण्यासाठी आणि तरुण पिढीला इतिहासाशी जोडण्यासाठी हा उपक्रम उत्साहात पार पडतो. कार्यक्रमाची सुरुवात ऐतिहासिक किल्ले रायगड येथून होऊन समारोप माणगाव येथे होणार आहे. या मार्गावर शिवकालीन इतिहासाची माहिती, प्रेरणादायी संदेश आणि सामूहिक सहभागातून शिवज्योत जागवण्याचा संकल्प करण्यात येणार आहे.
या उपक्रमाचे संस्थापक अध्यक्ष सचिन पवार आणि शिवमावळे अक्षय खरूसे, अनिकेत कांबळे, साहिल बोडेरे, रुपेश फाटक, आनंद बारगे, अभिषेक लांगे, वासुदेव गुगले, राजू सुतार, संदीप रेंके, सुजित देशमुख व सर्व शिवमावले आदी आहेत. शिवरायांचा इतिहास जिवंत ठेवणे आणि समाजात स्वराज्याच्या मूल्यांची प्रेरणा देणे हा या उपक्रमामागचा मुख्य उद्देश असून शिवप्रेमी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले आहे.
