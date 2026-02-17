धारावीत वीरशरण संत कक्कया महाराज यांची ९२१ वी जयंती उत्साहात
धारावीत वीरशरण संत कक्कया महाराज यांची ९२१वी जयंती उत्साहात
धारावी, ता. १६ (बातमीदार) : १२व्या शतकातील महात्मा बसवेश्वर महाराज यांचे पटशिष्य, थोर समाजसुधारक, संत व क्रांतिकारी योद्धा म्हणून ओळखले जाणारे वीरशरण संत कक्कया महाराज यांची ९२१वी जयंती धारावीत रविवारी (ता. १५) उत्साहात साजरी करण्यात आली.
धारावीत कक्कया (ढोर) समाजाचे नागरिक गेल्या १०० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्य करीत असून, चामड्याचा व्यवसाय हा त्यांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. धारावीतील विविध भागांत जयंतीनिमित्त कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. कल्याणवाडी येथील भारतभूमी क्रीडा मंडळातर्फे दरवर्षीप्रमाणे श्री कक्कया महाराज पालखी सोहळा उत्साहात पार पडला. गेली २२ वर्षे मंडळ धारावीतील मान्यवरांच्या मार्गदर्शनाखाली हा सोहळा आयोजित करीत असल्याची माहिती आयोजक सदस्य विजय शिंदे यांनी दिली. पालखीची सुरुवात कल्याणवाडी येथील रंग कारखाना परिसरातून झाली. धारावी मुख्य रस्ता, धारावी कोळीवाडा, काळा किल्ला, संत रोहिदास मार्ग असा मार्गक्रमण करीत पालखीची सांगता संत कक्कया मार्गावरील एन. शिवराज मैदान येथे झाली. या वेळी मोफत आरोग्य शिबिर तसेच महिलांसाठी हळदी-कुंकू कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. धारावी, मुंबई तसेच ठाणे व पालघर जिल्ह्यातून कक्कया समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने पालखी सोहळ्यात सहभागी झाले होते. पालखी मार्गावर विविध मंडळांतर्फे पाणी व शीतपेयांचे वाटप करण्यात आले.
