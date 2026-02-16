टिपू सुलतानचा मुद्दा पेटणार
मिरा रोडमधील चौकाचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव
भाईंदर, ता. १६ (बातमीदार) : मिरा रोड येथील एक चौकाला दिलेले टिपू सुलतानचे नाव बदलण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी भाजपने महासभेत आणला आहे. त्यामुळे मिरा-भाईंदरामध्येही या मुद्द्यावरून नवा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
मालेगाव महापालिकेत छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या छायाचित्रासोबतच टिपू सुलतानाचे छायाचित्र लावण्यात आले होते. यावरून भाजपने आंदोलन सुरू केले आहे. ही घटना ताजी असताना मिरा- भाईंदर महापालिकेत टिपू सुलतानच्या नावाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. मिरा रोड येथील प्रभाग क्र.९ मधील उड्डाणपूल ते लोढा पार्क या रस्त्यावरील चौकाला २०१६ मध्ये टिपू सुलतान चौक असे नाव देण्यात आले. विशेष म्हणजे, महासभेत भाजपची सत्ता असतानाही सर्व सहमतीने नामकरणाचा प्रस्ताव संमत झाला होता. मात्र, नाव बदलण्याचा प्रस्ताव भाजपने पुन्हा महासभेपूढे आणला आहे.
---------------------------
वादळी चर्चेची शक्यता
- शहरातील कोणत्याही चौकाला, रस्त्याला अथवा वास्तूला नाव देण्याचा अधिकार महासभेला आहे. त्यानुसार महासभेत चौकाला टिपू सुलतान नाव देण्याचा प्रस्ताव सर्वानुमते मंजूर केला होता. एकदा नामकरणाचा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर नाव बदलण्याचे प्रस्ताव महासभेपूढे आले आहेत.
- २०२१ मध्ये महासभेने मंजूर केलेली नावे बदलण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय घेतला होता. पालिकेत भाजपची सत्ता असताना हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे १८ फेब्रुवारीला होणाऱ्या महासभेत पुन्हा नाव बदलण्याच्या मुद्द्यावरून वादळी चर्चा होण्याची आहे.